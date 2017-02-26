Ana Sayfa | SPOR 26/02/2017 19:27

Dili boÄŸazÄ±na kaÃ§an kaleci Ã¶lÃ¼mden son anda kurtarÄ±ldÄ±

Ã‡Ä±narcÄ±k Belediye Spor

Yalova SÃ¼per AmatÃ¶r KÃ¼me'de Sultaniye Spor ile mÃ¼cadale eden Ã‡Ä±narcÄ±k Belediye Spor'un kalecisi, dili boÄŸazÄ±na kaÃ§Ä±nca hastanelik oldu

Ev sahibi Sultaniye Spor'un 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 56. dakikasÄ±nda köÅŸe vuruÅŸundan gelen topa müdahale ettiÄŸi sÄ±rada kaleci Orhan YÄ±ldÄ±z, takÄ±m arkadaÅŸÄ±yla çarpÄ±ÅŸtÄ±.

YÄ±ldÄ±z, baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonrasÄ±nda yerde kaldÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle dili boÄŸazÄ±na kaçan kaleciye ilk müdahale, saÄŸlÄ±k görevlisi ve rakip takÄ±mÄ±n kalecisi Kerim Koçgündüz tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.112 Acil Servis ekibince Yalova Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan YÄ±ldÄ±z'Ä±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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