Igor Tudor'dan dev derbi Ã¶ncesi Ã¶nemli mesaj

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, Spor Toto SÃ¼per Lig'de yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaklarÄ± derbi maÃ§Ä±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Tudor, GS TV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, büyük bir maça çÄ±kacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Derbi için tabii ki çok heyecanlÄ±yÄ±m. Eminim ki sahaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda çok özel hissedeceÄŸim. Benim için büyük bir an. Fakat ben takÄ±m kadar önemli deÄŸilim." dedi.

BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n nasÄ±l kazanacaÄŸÄ±na odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Tudor, "Derbi atmosferleri hakkÄ±nda güzel hikayeler dinlendim. OynadÄ±ÄŸÄ±m dönemde ben de bunlarÄ± tatmÄ±ÅŸtÄ±m. Bunun bir parçasÄ± olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandÄ±.

FutbolculuÄŸu döneminde Juventus formasÄ±yla Galatasaray'a karÅŸÄ± Ali Sami Yen StadÄ±'nda maça çÄ±kan HÄ±rvat teknik adam, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Çok iyi bir hafÄ±zaya sahip deÄŸilim fakat Ali Sami Yen'deki atmosferi iyi hatÄ±rlÄ±yorum. Çünkü maçtan sonra takÄ±mda bunun hakkÄ±nda konuÅŸmuÅŸtuk. Neredeyse 20 yÄ±l geçti fakat saha içinde birbirimizle iletiÅŸim kuramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. Maçtan önce tribünleri görmek için sahaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ä±slÄ±klar inanÄ±lmazdÄ±. Åžimdi bu atmosferin benim tarafÄ±mda olmasÄ±ndan dolayÄ± çok mutluyum."

"Galatasaray'Ä±n kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z"

ÇalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlarÄ±n sahada her ÅŸeyini verdiÄŸini vurgulayan Tudor, "Bundan eminim. Futbolu bilen ve sevenler için bu ne kadar önemli olduÄŸunu biliyorum. Bu ÅŸekilde elinizden geleni yaparken kaliteyle, takÄ±mÄ±mÄ±zda buna çokça sahibiz, iyi sonuçlar almak kolaylaÅŸÄ±yor. TakÄ±m olarak oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, birlikte savunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, savaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve koÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± herkesin görmesini istiyorum. Buna kaliteyi de ekleyince Galatasaray'Ä±n kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor maçÄ±ndaki koÅŸu mesafelerinin zihinsel savaÅŸÄ±n sonucu olduÄŸunu anlatan Igor Tudor, "Oyunculara her ÅŸeyin kafada baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±m. KafalarÄ±nda bunu arttÄ±rabileceklerini ifade ettim. BittiÄŸinizi düÅŸündüÄŸünüzde bile yüzde 15-20'lik bir ekstra gücünüz olur. Benim oyun felsefem; antrenmanda neyi yapabiliyorsanÄ±z bunu sahada da göstermek. Bu nedenle antrenmanlarda sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Sezon ortasÄ±nda gelip farklÄ± kurallar, metotlar koymak kolay deÄŸil fakat yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Her geçen gün oyuncularÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu görüyorum. Bu sistemi kabul ettiler. Bu nedenle mutluyum. Daha çok çalÄ±ÅŸmamÄ±z gereken alanlar var fakat ben buna hazÄ±rÄ±m. Antrenmanlarda gördüÄŸüm kadarÄ±yla oyuncularÄ±m da hazÄ±r." diye konuÅŸtu.

Ä°nsanlarÄ±n iÅŸini yapmamasÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸine dikkati çeken Tudor, "EÄŸer bazÄ± ÅŸeylerin olmasÄ± gerektiÄŸi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edersem deÄŸiÅŸtirmek isterim. Kulüp iÅŸini yapmalÄ±, teknik direktör olarak ben iÅŸimi yapmalÄ±yÄ±m, oyuncular da kendi iÅŸini yapmalÄ±. Normal olarak herkesin kendi görevlerini yerine getirmesini bekliyorsunuz. BaÅŸarÄ±ya giden tek yol bu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Daha iyiye gitmemiz gerekiyor"

Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±na yeni geçen Tudor, takÄ±mda iyi bir atmosfer gördüÄŸünü anlatarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi bunu yarÄ±n sahada görmeliyiz. Tabii ki yeterli zamanÄ±mÄ±z yoktu. Teknik direktör olarak hiçbir zaman tatmin olmam. 3-4 ay geçse bile sürekli olarak yapÄ±lacak yeni bir ÅŸeyler ortaya çÄ±kar. Sürekli olarak daha iyiye gitmeniz gerekiyor. EÄŸer tatmin olursanÄ±z geliÅŸemezsiniz. Mükemmel bir makinede bile yapacak bir ÅŸeyler bulunur. Ä°yi bir hafta geçirdik diyebiliriz. YarÄ±n göreceÄŸiz. Gün be gün, hafta üstüne hafta çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."

Kardemir Karaküspor'u çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda galibiyet sevinci yaÅŸayan Igor Tudor, "BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Karabük ile yenmiÅŸtim. Her maç birbirinden farklÄ±dÄ±r. AynÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± tekrarlayamazsÄ±nÄ±z. Karabükspor ve Galatasaray'a karÅŸÄ± rakiplerin motivasyonlarÄ± farklÄ±. Bu nedenle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ramazsÄ±nÄ±z. AynÄ± taktik ve fikirlerle sahaya çÄ±kamazsÄ±nÄ±z. Fakat futbola bakÄ±ÅŸÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m tüm takÄ±mlara aktarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Bunun gerçekleÅŸmesi için zamana ihtiyacÄ±mÄ±z var. Eminim ki yarÄ±n bazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸtiÄŸini göreceÄŸiz. Bütün hafta çok çalÄ±ÅŸtÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Derbi öncesi taraftarlara da çaÄŸrÄ±da bulunan Tudor, "Taraftara mesajÄ±m bizimle beraber olmalarÄ±. OyuncularÄ±m her ÅŸeylerini sahaya yansÄ±tacaklar. Bu kÄ±sa dönemde bunu gördüm. Yapmak istiyorlar. YarÄ±n hep birlikte olalÄ±m." diyerek sözlerini tamamladÄ±.