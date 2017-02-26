Ana Sayfa | SPOR 26/02/2017 20:07

BeÅŸiktaÅŸ dev derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

beÅŸiktaÅŸ

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Galatasaray ile mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ dev derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda Galatasaray ile deplasmanda yarÄ±n oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bu akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ± ve kampa girdi.Siyah-beyazlÄ±lar, Galatasaray maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetimindeki antrenman takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas çalÄ±ÅŸmasÄ±, 5-2 çalÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda kontrol pas oyun çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Antrenman taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar, tam sahada taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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