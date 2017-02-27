Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 11:39

Volkan Demirel'in akÄ±betini RÄ±dvan Dilmen belirledi


FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸulan Volkan Demirel iÃ§in RÄ±dvan Dilmen'den aÃ§Ä±klama geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanÄ±ndan yine hüsran ve puan kaybÄ±yla döndü. 4 haftadÄ±r galibiyete hasret kalan SarÄ± Lacivertliler'de kötü sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan sözleÅŸmesi sezon sonu biten Volkan Demirel ile yeni sözleÅŸme imzalanmayacaÄŸÄ± ve yollarÄ±n ayrÄ±lacaÄŸÄ± haberleri çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ntv'deki Yüzde Yüz Futbol programÄ±nda Fenerbahçe'nin Gaziantepspor beraberliÄŸini deÄŸerlendiren RÄ±dvan Dilmen ise satÄ±r arasÄ±nda önemli bir konuya deÄŸindi. BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la konuÅŸtuÄŸunu ve Volkan'Ä± ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸini belirten Dilmen, "Volkan Demirel, hakkÄ±nda çÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la görüÅŸtüm, gitmesi söz konusu deÄŸilmiÅŸ." dedi ve 35 yaÅŸÄ±ndaki file bekçisiyle yeni sözleÅŸme imzalanacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi Olympiakos 39 yÄ±l sonra bir ilki yaÅŸadÄ±

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi olan Olympiakos 39 yÄ±l sonra ilk kez evinde yenildi.


DÃ¼nya devinin 4 kupasÄ± geri alÄ±nacak ÅŸampiyonluklar geÃ§ersiz sayÄ±lacak

Ä°spanya'nÄ±n dev takÄ±mÄ± Real Madrid 1905, 1906, 1907, 1908 yÄ±llarÄ±nda elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluklarÄ± kaybetti. 4 ÅŸampiyonluk kupasÄ± FIFA'ya iade edilecek.


TaraftarÄ±n evine dÃ¶n dediÄŸi Ã¼nlÃ¼ futbolcudan ÅŸok cevap

FenerbahÃ§e'de oynayan Moussa Sow'a taraftardan gelen "Go to home, please" (LÃ¼tfen evine dÃ¶n) mesajÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k futbolcu'da "Ok bro" (Tamam kardeÅŸim) cevabÄ±nÄ± verdi.