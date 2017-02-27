Avrupa'da TÃ¼rkiye'ye temsil etmiÅŸti 3. lige dÃ¼ÅŸtÃ¼

TÃ¼rkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden ve Atletico Madrid'le karÅŸÄ±laÅŸan Kayseri Erciyesspor'un lig dÃ¼ÅŸeceÄŸi kesinleÅŸti.

Kayseri Erciyesspor'un kabusu 2014-2015 sezonunda Süper Lig'den düÅŸmesi ile baÅŸladÄ±. DüÅŸtüÄŸü TFF 1. Lig'de de tutunamayan mavi-siyahlÄ± takÄ±m 2015-2016 sezonunda bu lige de veda etti. Kayseri ekibinin 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Genel Kurul'da baÅŸkan çÄ±karamamasÄ± ile kayyum dönemi baÅŸladÄ±. Kayyum heyetinin aldÄ±ÄŸÄ± kongre kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 21 KasÄ±m 2016 tarihinde olaÄŸanüstü genel kurul yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve eski sportif menajer Nuhkan Rüzgar baÅŸkanlÄ±ÄŸa seçilmiÅŸti. Ancak bu yönetim bir hafta bile kalmadÄ±. Nuhkan Rüzgar'Ä±n istifasÄ±yla 3. Sulh Hukuk Mahkemesince yeniden kayyum heyeti atandÄ±. Bu tarihlerde ise oyuncularÄ±n alacaklarÄ± ödenemedi ve kulübe transfer yasaÄŸÄ± geldi. Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta iki kez puan silme cezasÄ± alan takÄ±mÄ±n toplam 9 puanÄ± silindi. Son olarak Kulüp BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geçtiÄŸimiz hafta sonu yapÄ±lan Genel Kurul ile Saffet KülahçÄ± geldi.

TARÄ°HÄ° BAÅžARILAR Ä°LE DOLU

Önümüzdeki sezon 3. Lig'de boy gösterecek olan Kayseri Erciyesspor'un tarihi baÅŸarÄ±lar ile dolu. Ä°lk olarak 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren ekip, 2006-07, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarÄ±nda Süper Lig'de mücadele etti. Küme düÅŸtüÄŸü 2006-07 sezonunda Türkiye KupasÄ±'nda finale yükselen mavi-siyahlÄ±lar, Ä°zmir'de oynanan final maçÄ±nda uzatmalarda BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 yenilerek kupayÄ± alamasa da Avrupa KupalarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde etti. Åžimdiki adÄ±yla TFF 1. Lig'de mücadele ederken UEFA KupasÄ±'nda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Erciyesspor ilk turda Ä°srail'in Maccabi Tel Aviv takÄ±mÄ± ile eÅŸleÅŸti. Ä°srail'de 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± rakibini Kayseri'de 3-1 yenen Kayseri temsilcisi adÄ±nÄ± ikinci tura yazdÄ±rdÄ±. Bu turda dünya devi Atletico Madrid ile eÅŸleÅŸen Kayseri Erciyesspor rakibine iki maçta da yenilerek Avrupa'ya veda etmiÅŸti.