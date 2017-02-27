DÃ¼nya devinin 4 kupasÄ± geri alÄ±nacak ÅŸampiyonluklar geÃ§ersiz sayÄ±lacak

Ä°spanya'nÄ±n dev takÄ±mÄ± Real Madrid 1905, 1906, 1907, 1908 yÄ±llarÄ±nda elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluklarÄ± kaybetti. 4 ÅŸampiyonluk kupasÄ± FIFA'ya iade edilecek.

Skorer'in haberine göre; 1903 ve 1909 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kral KupasÄ±'nÄ±n resmen federasyon tarafÄ±ndan düzenlenmediÄŸine dikkat çekilen baÅŸvuruda, FIFA'nÄ±n ülke federasyonlarÄ±nÄ±n düzenlemediÄŸi organizasyonlarÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla kazanÄ±lan kupalarÄ±n resmiyeti bulunmadÄ±ÄŸÄ± argümanÄ± ortaya konuldu. Ä°spanya Futbol Federasyonu'nun kuruluÅŸ tarihinin 1909 olduÄŸu, bu tarihten önce faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ olsa bile, ancak resmi tarihin baz alÄ±nabileceÄŸine dikkat çekildi. Real Madrid hakkÄ±nda yapÄ±lan baÅŸvuruda Ä°spanya Futbol Federasyonu'na fazla bir seçim ÅŸansÄ± kalmadÄ±.

KUPALAR ALINACAK

FIFA ile ilgili talimatlarÄ±n gereÄŸini yerine getirmesi gereken federasyon ayrÄ±ca kendisinin geçmiÅŸte aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir kararla da köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. 1937'de Levante'nin kazandÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunun resmen tanÄ±nmasÄ± için yapÄ±lan baÅŸvuru, federasyon tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz yÄ±llarda geri çevrilmiÅŸ, gerekçe olarak organizasyonun resmiyetinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti. Bu kararÄ±n emsal niteliÄŸinde olduÄŸu ve resmen tanÄ±nmayan dönemdeki Real Madrid kupalarÄ±nÄ±n da elinden alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.