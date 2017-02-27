BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi Olympiakos 39 yÄ±l sonra bir ilki yaÅŸadÄ±

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi olan Olympiakos 39 yÄ±l sonra ilk kez evinde yenildi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. hafta maçÄ±nda evinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Panionios'a 1-0 yenildi. Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda oynanan maçta konuk ekip Panionios, 1. dakikada Giorgos Masouras'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle Olympiakos'u 1-0 yendi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Olympiakos, bu sezon ligde sahasÄ±ndaki ilk maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.Bu sonuçla Panionios, 51 puanla liderliÄŸini sürdüren Olympiakos ile arasÄ±ndaki farkÄ± 7'ye indirdi Öte yandan Olympiakos, iç sahasÄ±nda 39 yÄ±l sonra ilk kez Panionios'a kaybetmiÅŸ oldu.