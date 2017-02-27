Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 15:18

Galatasaray'da o futbolcu BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek

galatasaray

Bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak Galatasaray'da Martin Linnes kadroya alÄ±nmadÄ±

Galatasaray'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± derbide Martin Linnes oynamayacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktörü Igor Tudor, son oynanan Çaykur Rizespor maçÄ±nda ilk 11'de yer verdiÄŸi Linnes'i derbinin kadrosuna almadÄ±.Derbi maçÄ±n 18 kiÅŸilik kadrosunda yer almayan Martin Linnes Florya Metin Oktay tesislerinden ayrÄ±ldÄ±.Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'e görev vermesi bekleniyor.

 
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