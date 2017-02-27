Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 15:24

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± bu akÅŸam saat kaÃ§ta oynanacak

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olaraka yayÄ±nlanacak. 

Tudor ilk kez Türk Telekom Arena'da olacak      

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardÄ±ndan teknik direktörlük koltuÄŸuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarÄ± önüne çÄ±kacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin baÅŸÄ±ndaki ilk müsabakasÄ±na Çaykur Rizespor deplasmanÄ±nda çÄ±kan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahÄ±nÄ± ise BeÅŸiktaÅŸ derbisinde yapacak.       

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