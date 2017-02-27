Galatasaray ve FenerbahÃ§e'de forma giyen efsane futbolcu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Galatasaray ve FenerbahÃ§e'de bir zamanlar forma giyen Ä°smail Kurt hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koÅŸturan eski milli futbolcu Ä°smail Kurt, yaÅŸama veda etti.Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydiÄŸi yÄ±llarda bu takÄ±mlarÄ±n önemli oyuncularÄ± arasÄ±nda yer alan, bir dönem milli formayÄ± da giyen 83 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Kurt, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Eski milli futbolculardan ve Galatasaray takÄ±mÄ± oyuncularÄ±ndan Metin Kurt'un da aÄŸabeyi olan Ä°smail Kurt'un yÄ±llarca formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde düzenlenecek törenin ardÄ±ndan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedileceÄŸi bildirildi.

YÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nÄ± Ä°zmir'in turistik ilçesi ÇeÅŸme'de geçiren ve ÇeÅŸme Kültür ve Sanat DerneÄŸi Türk Sanat MüziÄŸi Korosu'nda da bir süre yer alan Kurt'un vefat haberi, Ä°zmir'deki dostlarÄ±nÄ± da üzdü. Kurt'un vefat haberi üzerine bir açÄ±klama yapan ÇeÅŸme Kültür ve Sanat DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Arda Gönül, "Güfteleri ve besteleri olan deÄŸerli büyüÄŸümüz Ä°smail Kurt aÄŸabeyimiz vefat etmiÅŸtir. BaÅŸta ailesi olmak üzere, sevdiklerine ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilerim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandÄ±.