Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 15:42

Dick Advocaat'tan FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler hakkÄ±nda zehir zemberek aÃ§Ä±klamalar

Dick Advocaat

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ teknik direktÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat, takÄ±mÄ±n yÃ¶neticileri hakkÄ±nda zehir zemberek aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Süper Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 10 puan gerisine düÅŸen, Avrupa'ya veda eden Dick Advocaat için artÄ±k günlerin sayÄ±lÄ± olduÄŸu konuÅŸuluyor.Kredisini bitiren HollandalÄ± hoca ise yönetimden yana dert yandÄ±.

"BEN BÖYLE BÄ°R KULÜP GÖRMEDÄ°M"

Tecrübeli teknik direktörün, "Ben hayatÄ±mda böyle bir kulüp görmedim. Herkes her ÅŸeye müdahil oluyor. Oyuna, kadroya, antrenmana bile... Kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±yorum bazÄ± futbolcularÄ± sonra tekrar geliyorlar. Her ÅŸeye karÄ±ÅŸÄ±lan bir yapÄ± var burada" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"Ä°STÄ°FA ETMEYECEÄžÄ°M"

Advocaat'Ä±n ÅŸikayet ettiÄŸi bu duruma raÄŸmen istifa etmeyi ise düÅŸünmediÄŸi bildirildi.

Krasnodar maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Suçlu olarak hoca görülüyorsa karar almasÄ± gereken yönetimdir" diyerek topu yönetime atan deneyimli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n hakkÄ±nda alÄ±nacak karara uyacaÄŸÄ± ifade edildi.

SADECE KALAN MAAÅžI ÖDENECEK

Fenerbahçe ile sezon baÅŸÄ±nda 1 yÄ±llÄ±k mukavele yapan Advocaat'Ä±n kontratÄ±nda tazminat maddesi olmadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. HollandalÄ± hocanÄ±n 1.8 milyon Euro ücreti aylÄ±k taksitlerle ödeniyor. Yönetim eÄŸer Advocaat'Ä± göndermeye karar verirse kalan taksitlerini ödeyip, sözleÅŸmeyi feshedebilecek.

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