Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 16:58

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri belli oldu

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ

Galatasaray, SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ'Ä± evinde aÄŸÄ±rlayacak. Ä°ki takÄ±mÄ±n da muhtemel 11 kadrosu belli oldu

Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediÄŸi dev maç öncesi iki takÄ±mÄ±n 11'leri belli oldu. Son dakikada bir sürpriz yaÅŸanmamasÄ± halinde iki dev ekip sahaya ÅŸu 11'lerle çÄ±kacak:

Ä°ÅžTE MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY:

Muslera, Semih Kaya, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçun Ä°nan, De Jong, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski

BEÅžÄ°KTAÅž:

Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbi maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olaraka yayÄ±nlanacak. 

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