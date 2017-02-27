Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 17:57

UEFA'dan derbi Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸ'a ceza yaÄŸdÄ±


UEFA, Dinamo Kiev ile maÃ§ yapan BeÅŸiktaÅŸ'a taraftarlarÄ±nÄ±n hareketleri nedeniyle ceza verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Åžampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynanan maçta, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n verdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k ve meÅŸale yakmasÄ± nedeniyle siyah-beyazlÄ± kulübe 60 bin Euro para cezasÄ± verdi. BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Åžampiyonlar Ligi B Grubu son maçÄ±nda 6 AralÄ±k 2016'da Dinamo Kiev ile Ukrayna'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸ, siyah-beyazlÄ± ekip karÅŸÄ±laÅŸmadan 6-0 maÄŸlup ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Disiplin Kurulu ayrÄ±ca, ev sahibi Dinamo Kiev'e de aynÄ± maçta yaÅŸanan taraftar olaylarÄ±, organizasyon yetersizliÄŸi ve merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n dolu olmasÄ± nedeniyle 60 bin Euro para cezasÄ± verdiÄŸini kaydetti.

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