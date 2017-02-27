UEFA baÅŸkanÄ±ndan Trump'a bÃ¼yÃ¼k gaf ABD'nin dÃ¼nya kupasÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± tehlikede

UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, ABD'nin baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Vize kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n devam etmesi durumunda dÃ¼nya kupasÄ± ev sahipliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iptal edilebileceÄŸini belirtti.

UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n uygulamak istediÄŸi vize kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n, ülkenin 2026 Dünya KupasÄ± ev sahipliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atabileceÄŸini söyledi.FIFA'da asbaÅŸkanlÄ±k görevini de yürüten Ceferin, ABD basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Trump'Ä±n hayata geçirmek istediÄŸi 7 Müslüman ülke vatandaÅŸlarÄ±na giriÅŸ yasaÄŸÄ± getiren göçmen politikasÄ±nÄ±n ABD futboluna zarar verebileceÄŸini belirterek, "Futbolcular, politik veya popülist kararlar nedeniyle ülkeye giremeyecekse, ABD'de Dünya KupasÄ± düzenlenmeyebilir. FutbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Dünya KupasÄ±'nÄ± takip etmeye gidecek taraftarlar ve gazeteciler için de aynÄ± durum söz konusu." ifadelerini kullandÄ±.

"DÜNYA KUPASI'NA HERKES KATILABÄ°LMELÄ°"

Bu tip bir kararÄ±n ABD'nin Dünya KupasÄ± ev sahipliÄŸini kazanmasÄ±na engel olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan UEFA BaÅŸkanÄ±, "Bu durum sadece ABD deÄŸil, Dünya KupasÄ± düzenlemek isteyen bütün ülkeler için geçerli. Hangi ülkeden olursa olsun Dünya KupasÄ±'na herkes katÄ±labilmeli. UmarÄ±m bu kÄ±sÄ±tlamalar gerçekleÅŸmez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Ceferin ayrÄ±ca, Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda Büyük Britanya'nÄ±n da bazÄ± büyük turnuva finallerine ev sahipliÄŸi yapma ÅŸansÄ±nÄ±n zora girebileceÄŸini sözlerine ekledi.