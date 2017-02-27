TT Arena'da tartÄ±ÅŸmalÄ± penaltÄ± kararÄ±

Galatasaray- BeÅŸiktaÅŸ derbisinin 12. dakikasÄ±nda Yasin, AtÄ±nÃ§ arasÄ±nda yaÅŸanan pozisyonda hakem aut noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±, zirve mücadelesini yakÄ±ndan ilgilendiren Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisine sahne oldu. MaçÄ±n 12. dakikasÄ±nda Yasin ile AtÄ±nç, BeÅŸiktaÅŸ ceza sahasÄ± içerisinde ikili mücadeleye girdi. Yasin, AtÄ±nç ile çarpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra yerde kaldÄ±. GalatasaraylÄ± oyuncular bu pozisyonda penaltÄ± beklerken, hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m aut noktasÄ±nÄ± gösterdi. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar hakem YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu kararÄ±na yoÄŸun itirazda bulundu.