Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 20:22

Ä°nÅŸaatÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor TÃ¼rkiye'nin beklediÄŸi stat ihaleye Ã§Ä±kÄ±yor


Akhisar Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Latif Ã‡akmak'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Spor Toto Akhisar Stadyumu Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ihaleye Ã§Ä±kacak.

Spor Toto Süper Lig'de 5 sezondur mücadele veren Akhisar Belediyespor'un maçlarÄ±nÄ± oynayacaÄŸÄ± Spor Toto Akhisar Stadyumu ihaleye çÄ±kÄ±yor. Akhisar Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Latif Çakmak yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada çarÅŸamba günü ihaleye çÄ±kacaklarÄ±nÄ± belirterek, hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde stadyum inÅŸaatÄ±nÄ±n kalan çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ± müjdesini verdi. 5 KasÄ±m 2013 tarihinde yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan stadyum inÅŸaatÄ± 19 Ocak 2016 tarihinde müteahhit firmanÄ±n süresi içinde iÅŸi bitiremeyecek olmasÄ± nedeniyle durmuÅŸtu. YaÅŸanan hukuksal süreçlerin ardÄ±ndan Akhisar Stadyum ve Spor Salonu, isminin Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu olmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Spor Toto TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reklam desteÄŸi ile 1 Mart 2017 ÇarÅŸamba günü ihaleye çÄ±kacaÄŸÄ± bildirildi. Ä°hale ile ilgili hukuksal süreçten dolayÄ± detaylÄ± bilgi verilmezken, ihalenin arÄ±ndan gerekli görüldüÄŸü takdirde bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±labileceÄŸi bildirildi.

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