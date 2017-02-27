Galatasaray evinde BeÅŸiktaÅŸ'a yenildi

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Galatasaray'Ä±n evine konuk olan BeÅŸiktaÅŸ rakibini 1-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±ndaki derbi maçta BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk etti.

6. dakikada Quaresma'nÄ±n soldan ceza sahasÄ±na ortasÄ±nda arka direkte Babel topa kafayÄ± vurdu. MeÅŸin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Podolski'nin ara pasÄ±yla soldan ceza sahasÄ±na giren Carole, Fabricio'nun kalesini terk ettiÄŸi pozisyonda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± içeri çÄ±karÄ±rken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

AynÄ± dakikada Sneijder'in soldan ortasÄ±nda arka direkte Yasin Öztekin, hÄ±zlÄ± gelen topa istediÄŸi gibi vuramadÄ±.

43. dakikada Talisca'nÄ±n uzak mesafeden çektiÄŸi sert ÅŸutta, kaleci Muslera yatarak topu kontrol etti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, 0-0 berabere tamamlandÄ±.

Ä°kinci yarÄ±

Siyah-beyazlÄ± ekip ikinci yarÄ±ya golle baÅŸladÄ±.Mücadelenin 47. dakikasÄ±nda Talisca'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸtan attÄ±ÄŸÄ± golle BeÅŸiktaÅŸ 1-0 öne geçti.Maçta kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ sahadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

15 Temmuz ÅŸehitlerinin çocuklarÄ± seremonide

Bu arada, derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ oyuncularÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±n çocuklarÄ±yla birlikte çÄ±ktÄ±.Seremoniye ÅŸehit çocuklarÄ±yla birlikte çÄ±kan futbolcular, üzerinde, "15Temmuz'u unutmayacaÄŸÄ±z" yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±lar.15 Temmuz DerneÄŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen organizasyonla, FETÖ tarafÄ±ndan 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleÅŸtirilen darbe giriÅŸimi bir kez daha hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.