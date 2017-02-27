Ana Sayfa | SPOR 27/02/2017 21:38

TÃ¼rk Telekom Arena'yÄ± istifa sesleri inletti

Galatasaray tribÃ¼nÃ¼

SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayan Galatasaray'Ä±n taraftarlarÄ± kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat nedeniyle yaptÄ±klarÄ± tezahÃ¼ratla yÃ¶netimi protesto etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda Galatasaray kendi sahasÄ±nda ezeli rakibine 1-0'lÄ±k skorla maÄŸlup oldu ve zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda yara aldÄ±.MaçÄ±n son anlarÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarÄ± bulamayÄ±nca Galatasaray tribünleri "Yönetim istifa" tezahüratlarÄ± yaptÄ±. Oyuncu deÄŸiÅŸikliklerinde de tepkilerini belli eden ve Ä±slÄ±klayan taraftarlar özellikle 2. yarÄ±daki oyundan memnun olmadÄ±klarÄ± gözlendi.

 
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