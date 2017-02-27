BeÅŸiktaÅŸ'a UEFA'dan ceza ÅŸoku

Dinamo Kiev ile BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan mÃ¼cadelede yaÅŸanan taraftar olaylarÄ± nedeniyle UEFA ceza verdi

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Åžampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynanan maçta, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n verdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k ve meÅŸale yakmasÄ± nedeniyle siyah-beyazlÄ± kulübe 60 bin Euro para cezasÄ± verdi.

UEFA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ukrayna'da Dinamo Kiev ile oynanan maçta yaÅŸanan taraftar olaylarÄ±ndan dolayÄ± BeÅŸiktaÅŸ'a 60 bin Euro para cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Åžampiyonlar Ligi B Grubu son maçÄ±nda 6 AralÄ±k 2016'da Dinamo Kiev ile Ukrayna'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸ, siyah-beyazlÄ± ekip karÅŸÄ±laÅŸmadan 6-0 maÄŸlup ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Disiplin Kurulu ayrÄ±ca, ev sahibi Dinamo Kiev'e de aynÄ± maçta yaÅŸanan taraftar olaylarÄ±, organizasyon yetersizliÄŸi ve merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n dolu olmasÄ± nedeniyle 60 bin Euro para cezasÄ± verdiÄŸini kaydetti.