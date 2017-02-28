Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 10:35

Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r sessizliÄŸini bozdu bin Hakan atsalar ne olur


DÃ¼n akÅŸam oynanan Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi hakkÄ±nda konuÅŸan eski GalatasaraylÄ± futbolcu Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, gelen tepkiler karÅŸÄ±sÄ±nda sosyal medyadan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Galatasaray'Ä± Talisca'nÄ±n 47. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 maÄŸlup ederek derbiden 3 puan çÄ±kardÄ±. MaçÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray'dan ihraç edilen Hakan Åžükür açÄ±klamada bulundu. Galatasaray'da Disiplin Kurulu tarihi bir karara imza atmÄ±ÅŸ ve FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda isimleri geçen eski Bursa Valisi Åžehabettin Harput, eski Ä°stanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Åžükür, Arif Erdem ve Ä°smail Demiriz'i ihraç etmiÅŸti. Hakan Åžükür, bugünkü açÄ±klamasÄ±nda "Adamlar seni kulüpten atÄ±yor, sen GS konuÅŸuyorsun" diyenlere, "GS kimsenin tapulu malÄ± deÄŸil. 1000 Hakan atsalar ne olur! Atan, kendini atar!" diye yazdÄ±.

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