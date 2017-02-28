Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 12:24

Advocaat'tan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a rest Ä°stifayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum istiyorsanÄ±z siz gÃ¶nderin


Advoocat'tan memnun olmayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m istifada bulunmasÄ±nÄ± talep etti. Teknik adam baÅŸkanÄ±nÄ±n bu isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k, "Ä°stifayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ä°stiyorsanÄ±z siz gÃ¶nderin" dedi.

Fenerbahçe'de uzun süredir Dirk Advocaat'Ä±n geleceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bir süre önce yeni kontrat önerilen HollandalÄ± teknik patron artÄ±k istenmeyen adam ilan edildi. Yönetimin, Advocaat ile görüÅŸerek istifa talebini ilettiÄŸi öÄŸrenildi. Tecrübeli hocanÄ±n BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yanÄ±tÄ± ise "Ä°stifayÄ± düÅŸünmüyorum. Ä°stiyorsanÄ±z siz gönderin" oldu. Advocaat'Ä±n bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yöneticileri daha da kÄ±zdÄ±rdÄ±. UEFA kriterleri nedeniyle mali anlamda büyük sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan yönetim, HollandalÄ± hocaya fazladan para kaptÄ±rmamak için ÅŸimdilik sessiz kalÄ±yor.

 

 

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