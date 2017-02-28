Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 12:21

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un sÃ¶zleÅŸme teklifine ne diyecek


Atiker Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Aykut Kocaman merak edilen sÃ¶zleÅŸme teklifi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kocaman yÃ¶netimin tavrÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini bu nedenle de yeni sÃ¶zleÅŸme yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Atiker Konyaspor'da sular durulmuyor. Yönetimin manifesto niteliÄŸindeki açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktör Aykut Kocaman'la gerilen ipler kopma noktasÄ±na gelmiÅŸti. YapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n usülünden dolayÄ± büyük rahatsÄ±zlÄ±k duyan baÅŸarÄ±lÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, geçtiÄŸimiz hafta basÄ±n mensuplarÄ±na, "Yönetime yeni sözleÅŸme için cevabÄ±mÄ± usülüne uygun bir ÅŸekilde vereceÄŸim" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± sohbette, "BazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸeceÄŸine olan inancÄ±m bitiyor" diyen Kocaman'Ä±n yönetime vermeyi planladÄ±ÄŸÄ± cevaba Fanatik ulaÅŸtÄ±. Yönetimin tavrÄ±ndan son derece rahatsÄ±z olan ve kulübüyle ÅŸu anda sezon sonu deÄŸerlendirmek üzere artÄ± 1 yÄ±l daha opsiyonu bulunan Kocaman, masaya konulan 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye 'ret' yanÄ±tÄ± vereceÄŸini bazÄ± yöneticilere iletti.

FUTBOLCULAR 'KAL' DÄ°YOR

Opsiyon için ise henüz kararÄ±nÄ± vermeyen tecrübeli hoca, yönetimle görüÅŸmenin ardÄ±ndan gelecek yÄ±l takÄ±mda kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±nÄ± netleÅŸtirecek. FutbolcularÄ±n, kalmasÄ±nÄ± istediÄŸi Kocaman'Ä±n ise yapÄ±lan açÄ±klamalar nedeniyle yönetime kÄ±rgÄ±n olduÄŸu ve kalmayÄ± düÅŸünmediÄŸi ifade ediliyor.

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