Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 13:44

SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk oranlarÄ± gÃ¼ncellendi

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Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸampiyonluk oranlarÄ±nda gÃ¼ncelleme yapÄ±ldÄ±

Ä°ddaa Risk Yönetimi, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'Ä± Anderson Talisca'nÄ±n golüyle 1-0 yenen lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1.20 olan oranÄ±nÄ± 1.10'ye düÅŸürdü. Siyah-BeyazlÄ±lar böylece ÅŸampiyonluÄŸun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.

BaÅŸakÅŸehir takipte

OsmanlÄ±spor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol BaÅŸakÅŸehir'in oranÄ± ise 4.50'den 3.50'ye düÅŸtü.

Galatasaray ve Fenerbahçe ÅŸampiyonluktan iyice uzaklaÅŸtÄ±!

Türk Telekom Arena'da BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 yenilen Galatasaray'Ä±n oranÄ± bir önceki haftanÄ±n oranÄ± olan 6.50'den 9.00'a yükseldi.Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranÄ± ise 13.00'den 20.00'ye yükseldi.

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Advocaat'tan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a rest Ä°stifayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum istiyorsanÄ±z siz gÃ¶nderin

Advoocat'tan memnun olmayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m istifada bulunmasÄ±nÄ± talep etti. Teknik adam baÅŸkanÄ±nÄ±n bu isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k, "Ä°stifayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ä°stiyorsanÄ±z siz gÃ¶nderin" dedi.


Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un sÃ¶zleÅŸme teklifine ne diyecek

Atiker Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Aykut Kocaman merak edilen sÃ¶zleÅŸme teklifi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kocaman yÃ¶netimin tavrÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini bu nedenle de yeni sÃ¶zleÅŸme yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r sessizliÄŸini bozdu bin Hakan atsalar ne olur

DÃ¼n akÅŸam oynanan Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi hakkÄ±nda konuÅŸan eski GalatasaraylÄ± futbolcu Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, gelen tepkiler karÅŸÄ±sÄ±nda sosyal medyadan paylaÅŸÄ±mda bulundu.