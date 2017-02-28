SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk oranlarÄ± gÃ¼ncellendi

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸampiyonluk oranlarÄ±nda gÃ¼ncelleme yapÄ±ldÄ±

Ä°ddaa Risk Yönetimi, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'Ä± Anderson Talisca'nÄ±n golüyle 1-0 yenen lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1.20 olan oranÄ±nÄ± 1.10'ye düÅŸürdü. Siyah-BeyazlÄ±lar böylece ÅŸampiyonluÄŸun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.

BaÅŸakÅŸehir takipte

OsmanlÄ±spor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol BaÅŸakÅŸehir'in oranÄ± ise 4.50'den 3.50'ye düÅŸtü.

Galatasaray ve Fenerbahçe ÅŸampiyonluktan iyice uzaklaÅŸtÄ±!

Türk Telekom Arena'da BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 yenilen Galatasaray'Ä±n oranÄ± bir önceki haftanÄ±n oranÄ± olan 6.50'den 9.00'a yükseldi.Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranÄ± ise 13.00'den 20.00'ye yükseldi.