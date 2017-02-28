Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 17:27

Galatasaray'a PFDK'dan ceza yaÄŸdÄ±

galatasaray

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'ne resmi sitesinden yapÄ±lan sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalar yÃ¼zÃ¼nden PFDK'dan ceza yaÄŸdÄ±

Ä°ÅŸte PFDK kararlarÄ±;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 56 sayÄ±lÄ± toplantÄ±sÄ±nda almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararlar aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

GALATASARAY A.Åž.'nin, Kulüp Resmi Ä°nternet Sitesinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunulmasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

GALATASARAY A.Åž. BaÅŸkanÄ± DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunulmasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

Karar verilmiÅŸtir.

 

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