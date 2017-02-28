Demba Ba antrenmana baÅŸladÄ±

SÃ¼per Lig'de derbi maÃ§ta Galatasaray'Ä± 1-0 yenen BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±
Derbi mücadelesinde forma giyen futbolcular, sabah antrenmanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yenilenme çalÄ±ÅŸmasÄ±yla günü tamamlarken, diÄŸer oyuncular ise Sancaktepe Belediyespor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda forma giydi.
Teknik direktör Åženol GüneÅŸ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 35'er dakikalÄ±k iki devre halinde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Hüseyin YÄ±lmaz, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Tosic, Mitrovic, Gökhan Ä°nler, Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Mustafa ApardÄ± ve Aboubakar'a ilk 11'de görev verdi.
Müsabakada siyah-beyazlÄ±larÄ±n gollerini Aboubakar, Aras Özbiliz (2) ve Mustafa ApardÄ± kaydetti. Sancaktepe Belediyespor'un tek golünü ise Nuri Kaya penaltÄ±dan attÄ±.
Demba Ba antrenmanlara baÅŸladÄ±
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n devre arasÄ±nda Çin'in Shanghai Shenhua ekibinden kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Demba Ba, yeniden formasÄ±nÄ± giymeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± siyah-beyazlÄ±larda ilk antrenmanÄ±na çÄ±ktÄ±.
SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ABD'nin Los Angeles kentinde tedavi olan ve bugün Ä°stanbul'a gelen Senegalli forvet, Caner Erkin'le bireysel programÄ± doÄŸrultusunda ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.