Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 19:05

Taraftarlar baÅŸlarÄ±nÄ± yaktÄ± TFF derbi sonrasÄ± takÄ±mlarÄ± PFDK'ya sevk etti


TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, dÃ¼n akÅŸam oynanan Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisinde taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu olaylar yÃ¼zÃ¼nden iki takÄ±mÄ± da PFDK'ya sevk ettiÄŸini duyurdu.

Süper Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Galatasaray'Ä± deplasmanda 1-0 yenmesinin ardÄ±ndan çok vakit geçmeden TFF görevini yaptÄ±. Ä°ki takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n da derbide neden olduÄŸu olaylar nedeniyle Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ, TFF tarafÄ±ndan PFDK'ya sevk edildi.

Ä°ÅŸte TFF'nin açÄ±klamasÄ±; "GALATASARAY A.Åž. Kulübü'nün 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca, "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca ve "usulsüz seyirci almasÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 49. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Kulübü'nün 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°gor Tudor 5 futbolcunun biletini kesti gelecek sezon kadroda olmayacaklar

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor bu sezon oyunundan memnun olmadÄ±ÄŸÄ± futbolcularÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Hamit AltÄ±ntop'a nazar deÄŸdi

Galatasaray'dan Darmstadt'a transfer olan Hamit AltÄ±ntop, dizinden sakatlandÄ±.

Podolski

Podolski'nin Galatasaray'daki geleceÄŸi kesinleÅŸti

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re GalatasaraylÄ± Podolski Japon kulÃ¼bÃ¼ Vissel Kobe ile anlaÅŸmaya vardÄ±