Hamit AltÄ±ntop'a nazar deÄŸdi

Galatasaray'dan Darmstadt'a transfer olan Hamit AltÄ±ntop, dizinden sakatlandÄ±.

Almanya Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan Darmstadt'Ä±n teknik direktörü Torsten Frings, Hamit AltÄ±ntop'un sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Augsburg maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan ilk antrenmana katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Hamit'le beraber takÄ±mÄ±n önemli hücum oyuncularÄ±ndan Sidney Sam'in de antrenmanda yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Frings, "Sam'in sÄ±rtÄ±nda bir problem var, Hamit'in de dizinde bir kas problemi var. Bekleyip iyi dönmeleri için umut etmeliyiz" dedi. Devre arasÄ±nda transfer döneminde Galatasaray'dan ayrÄ±larak Darmstadt'a giden Hamit, ÅŸimdiye kadar Alman ekibiyle 4 maçta forma giydi. 34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, forma giydiÄŸi ilk maçÄ±n ardÄ±ndan Bundesliga'da haftanÄ±n futbolcusu seçilmiÅŸti.