Ana Sayfa | SPOR 28/02/2017 19:54

Ä°gor Tudor 5 futbolcunun biletini kesti gelecek sezon kadroda olmayacaklar


Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor bu sezon oyunundan memnun olmadÄ±ÄŸÄ± futbolcularÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor gelecek sezonun kadro planlamasÄ±nÄ± ÅŸimdiden yapmaya baÅŸladÄ±. HÄ±rvat teknik adam, önümüzdeki sezon Japonya'da forma giyecek olan Podolski'nin haricinde 5 futbolcunun daha takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.Ä°ÅŸte gelecek sezon Galatasaray'Ä±n planlarÄ±nda olmayan ve yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lan isimler;

Selçuk Ä°nan

Hakan Balta

De Jong

Tolga CiÄŸerci

Sabri SarÄ±oÄŸlu

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Hamit AltÄ±ntop'a nazar deÄŸdi

Galatasaray'dan Darmstadt'a transfer olan Hamit AltÄ±ntop, dizinden sakatlandÄ±.


Taraftarlar baÅŸlarÄ±nÄ± yaktÄ± TFF derbi sonrasÄ± takÄ±mlarÄ± PFDK'ya sevk etti

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, dÃ¼n akÅŸam oynanan Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisinde taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu olaylar yÃ¼zÃ¼nden iki takÄ±mÄ± da PFDK'ya sevk ettiÄŸini duyurdu.

Podolski

Podolski'nin Galatasaray'daki geleceÄŸi kesinleÅŸti

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re GalatasaraylÄ± Podolski Japon kulÃ¼bÃ¼ Vissel Kobe ile anlaÅŸmaya vardÄ±