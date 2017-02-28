Ä°gor Tudor 5 futbolcunun biletini kesti gelecek sezon kadroda olmayacaklar

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor bu sezon oyunundan memnun olmadÄ±ÄŸÄ± futbolcularÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor gelecek sezonun kadro planlamasÄ±nÄ± ÅŸimdiden yapmaya baÅŸladÄ±. HÄ±rvat teknik adam, önümüzdeki sezon Japonya'da forma giyecek olan Podolski'nin haricinde 5 futbolcunun daha takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.Ä°ÅŸte gelecek sezon Galatasaray'Ä±n planlarÄ±nda olmayan ve yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lan isimler;

Selçuk Ä°nan

Hakan Balta

De Jong

Tolga CiÄŸerci

Sabri SarÄ±oÄŸlu