GalatasaraylÄ± Sneijder Igor Tudor'a rest Ã§ekti beni de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raksÄ±n dedi

BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± kÃ¶tÃ¼ performans sergileyen Galatasaray'daki bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±n nedenleri ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±

Galatasaray, kendi evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derbi maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 10 puan gerisine düÅŸerek ÅŸampiyonluk umudunu mucizelere bÄ±raktÄ±. Hal böyle olunca da Galatasaray’da halÄ±nÄ±n altÄ±na süpürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan krizler tek tek ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.

Teknik direktör Igor Tudor, idmanda yedek takÄ±ma aldÄ±ÄŸÄ± için kendisine tavÄ±r alan Bruma'yÄ± Rize deplasmanÄ±na götürmemiÅŸti. Ancak derbinin ilk 11'inde Portekizli'ye ÅŸans veren HÄ±rvat hocaya en büyük tepkiyi Wesley Sneijder'Ä±n gösterdiÄŸi öÄŸrenildi.

Bruma’ya sezon baÅŸÄ±ndan beri kol kanat gerip takÄ±m içinde aÄŸabeylik yapan HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z, Rize maçÄ± sonrasÄ±… HÄ±rvat hocayÄ± gÄ±yabÄ±nda eleÅŸtirerek, Florya'da birçok futbolcunun bulunduÄŸu bir ortamda, “Tudor’a söyleyin, beni de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raksÄ±n” dediÄŸi bildirildi.

Sneijder'in BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesindeki bu ÅŸok edici çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na tüm futbolcular ve kulüp personeli ÅŸahitlik ederken, bu konuÅŸmanÄ±n Tudor'a iletilip iletilmediÄŸi ise bilinmiyor. Ä°ddialara göre, Sneijder'Ä±n bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sonradan duyan Tudor'un tepki göstermediÄŸi belirtilirken, Bruma'nÄ±n yeniden 11'e dönmesiyle konunun kapandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ancak deneyimli oyuncunun derbide kendisini oyundan alan hocasÄ±nÄ±n yüzüne bile bakmamasÄ± ikili arasÄ±ndaki gerginliÄŸi gözler önüne serdi. HollandalÄ±'nÄ±n vatandaÅŸÄ± Riekerink'in gönderilmesi nedeniyle de son derece üzgün olduÄŸu ifade edildi.