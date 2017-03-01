Ana Sayfa | SPOR 01/03/2017 10:57

Kayserispor FenerbahÃ§e Ã§eyrek final maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Kayserispor FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e Kayserispor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Kayserispor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Kayseri BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda saat 20.30'da baÅŸlayacak maçÄ± hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de aldÄ±ÄŸÄ± kötü sonuçlarla ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda geride kalan Fenerbahçe, Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±ndan iyi bir sonuçla ayrÄ±larak yarÄ± final için avantaj elde etmeye çalÄ±ÅŸacak.

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan kaleci Volkan Demirel maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Simon Kjaer'in durumu ise bugün yapÄ±lacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

 
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