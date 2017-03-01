Kayserispor FenerbahÃ§e Ã§eyrek final maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

'Quaresma bize gelmek istedi'' diye konuÅŸan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a karÅŸÄ±lÄ±k, BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu ''Kimse beni para ile satÄ±n alamaz hele FenerbahÃ§e asla'' dedi.