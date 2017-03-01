Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± Quaresma lafÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± kimse beni satÄ±n alamaz

'Quaresma bize gelmek istedi'' diye konuÅŸan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a karÅŸÄ±lÄ±k, BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu ''Kimse beni para ile satÄ±n alamaz hele FenerbahÃ§e asla'' dedi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Ricardo Quaresma, bir süre önce polemik konusu olan Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, ''Quaresma bize gelmek istedi'' ÅŸeklindeki açÄ±klamalarÄ±na bugüne kadarki en net cevabÄ± verdi ve ''Kimse beni para ile satÄ±n alamaz hele Fenerbahçe asla'' dedi. Quaresma'nÄ±n BeÅŸiktaÅŸ dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klalardan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"HER DAÄ°M ÖZEL ÇALIÅžMALAR YAPIYORUM"

"En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye'deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yÄ±ldÄ±zÄ±mÄ±zÄ± takacaÄŸÄ±z.Önceleri serbest vuruÅŸlarda bu kadar etkili deÄŸildim. Ölü toplarÄ± doÄŸru ve etkili kullanarak bir maçÄ±n kaderiyle oynayabilir, üç puanÄ± evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoÅŸlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalÄ±ÅŸmaya devam ederim."

"KÄ°MSE BENÄ° PARA Ä°LE SATIN ALAMAZ HELE FENERBAHÇE ASLA''

"Türkiye'de sadece BeÅŸiktaÅŸ'ta oynarÄ±m. Birgün BeÅŸiktaÅŸ beni istemezse Türkiye'den ayrÄ±lÄ±rÄ±m ve kariyerime baÅŸka bir memlekette devam ederim. Çünkü BeÅŸiktaÅŸ ile derin baÄŸlarÄ±m var. Beni para ile satÄ±n alamaz kimse. Hele Fenerbahçe? Asla.Sol ayaÄŸÄ±ma çok güvenmiyorum. Rabona yapmamÄ±n sebebi bu. Herkes estetik göründüÄŸü için öyle vurduÄŸumu sanÄ±yor ama doÄŸrusu saÄŸ ayaÄŸÄ±mla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruÅŸu yapÄ±yorum."