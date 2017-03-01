GalatasaraylÄ± futbolcudan Tudor'un kararÄ±na tepki sÃ¶yleyin beni de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raksÄ±n

GalatasaraylÄ± teknik adam Ä°gor Tudor'un gelecek sezon iÃ§in 5 futbolcuyu kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sneijder'den tepki geldi.

Teknik direktör Igor Tudor, idmanda yedek takÄ±ma aldÄ±ÄŸÄ± için kendisine tavÄ±r alan Bruma'yÄ± Rizespor deplasmanÄ±na götürmemiÅŸti. Bruma'ya sezon baÅŸÄ±ndan beri kol kanat gerip takÄ±m içinde aÄŸabeylik yapan Wesley Sneijder'in, HÄ±rvat hocaya en büyük tepkiyi gösterdiÄŸi öÄŸrenildi.Habertürk'ün haberine göre; HÄ±rvat hocayÄ± gÄ±yabÄ±nda eleÅŸtirerek, Florya'da birçok futbolcunun bulunduÄŸu bir ortamda, "Tudor'a söyleyin, beni de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raksÄ±n" dediÄŸi bildirildi. Sneijder'in BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesindeki bu ÅŸok edici çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na tüm futbolcular ve kulüp personeli ÅŸahitlik ederken, bu konuÅŸmanÄ±n Tudor'a iletilip iletilmediÄŸi ise bilinmiyor.

ARALARINDA SOÄžUK SAVAÅž YAÅžANIYOR

Ä°ddialara göre, Sneijder'Ä±n bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sonradan duyan Tudor'un tepki göstermediÄŸi belirtilirken, Bruma'nÄ±n yeniden 11'e dönmesiyle konunun kapandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ancak deneyimli oyuncunun derbide kendisini oyundan alan hocasÄ±nÄ±n yüzüne bile bakmamasÄ± ikili arasÄ±ndaki gerginliÄŸi gözler önüne serdi. HollandalÄ±'nÄ±n vatandaÅŸÄ± Riekerink'in gönderilmesi nedeniyle de son derece üzgün olduÄŸu ifade edildi.