Ana Sayfa | SPOR 01/03/2017 13:09

Trabzonspor'dan Burak YÄ±lmaz'a yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k


Trabzonspor, Burak YÄ±lmaz'Ä± kadroya dahil etmek iÃ§in transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

50. yÄ±lda ÅŸampiyon bir kadro oluÅŸturmak için çalÄ±ÅŸmalar yürüten Trabzonspor'da yönetim, Burak YÄ±lmaz'Ä± kadroya dahil etmek için harekete geçti. Çin'in Beijing Guoan takÄ±mÄ±nda oynayan 31 yaÅŸÄ±ndaki forvetle görüÅŸen AsbaÅŸkan Ahmet Çubukçu, istediÄŸi sonucu aldÄ±. Milli oyuncu, sezon sonunda Trabzon'a transfer görüÅŸmesi için söz verdi. Salzburg'tan Soriano'yu transfer eden Beijing'in sezon sonu Burak'a gidiÅŸi için izin vereceÄŸi öÄŸrenildi.

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GalatasaraylÄ± futbolcudan Tudor'un kararÄ±na tepki sÃ¶yleyin beni de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raksÄ±n

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