Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m net konuÅŸtu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurula gitmeyeceÄŸiz

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, FenerbahÃ§e dergisinin mart ayÄ± sayÄ±sÄ±ndaki baÅŸyazÄ±sÄ±nda, kulÃ¼p gÃ¼ndemine dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübünün olaÄŸan genel kurulunda, camiaya, "futbolda ÅŸike" davasÄ±yla ilgili beklenen YargÄ±tay kararÄ± sonrasÄ± için verdiÄŸi sözün, maksat ve anlamÄ±ndan çÄ±kartÄ±larak kulübün yönetim erkine yönelik bir zayÄ±flatma aracÄ±na dönüÅŸtürüldüÄŸünü belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunun da vahim sonuçlar ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YargÄ±tay kararÄ± sonrasÄ±na iliÅŸkin genel kurul üyelerine verdiÄŸi sözün gereÄŸinin, kulübün menfaatlerine en uygun ÅŸekilde ve kulüp tüzüÄŸündeki düzenlemeler çerçevesinde yerine getirileceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu görüÅŸleri aktardÄ±:

"Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yönetim kurulunun, demokratik olmayan yöntemlerle olaÄŸanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceÄŸini, ÅŸahsÄ±m ve yönetim kurulu üyesi arkadaÅŸlarÄ±m adÄ±na kesin bir dille açÄ±klamayÄ± bir gereklilik olarak görüyorum. Yönetim kuruluna çeÅŸitli ÅŸekillerde baskÄ± yapmak suretiyle kulübü olaÄŸanüstü genel kurula götüreceÄŸini düÅŸünenlere yanlÄ±ÅŸ yolda olduklarÄ±nÄ± bir kez daha hatÄ±rlatmakta yarar görüyorum. Bunun sadece Fenerbahçe'ye zarar vereceÄŸini ve hortlatÄ±lmak istenen bu yöntemin, geçmiÅŸte Fenerbahçe'ye nasÄ±l aÄŸÄ±r zararlar verdiÄŸini kendilerine son bir kez daha hatÄ±rlatmak isterim. Bu yanlÄ±ÅŸ yolu, kendilerine yol tutanlarÄ±n bilmesini isterim ki; geçmiÅŸte de bu yanlÄ±ÅŸ yolu bir daha girilmemek üzere kapayan bendim, ÅŸimdi de bu yolu yeniden açmak isteyenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda yine ben olurum."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, YargÄ±tay'dan, kulübün 2018 MayÄ±s'taki olaÄŸan kongresinden önce olumlu bir karar çÄ±kmasÄ± halinde olaÄŸanüstü genel kurula gideceklerini duyurmuÅŸtu.