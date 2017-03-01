Ana Sayfa | SPOR 01/03/2017 17:06

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Olympiakos maÃ§Ä±na gidemeyecek

beÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maÃ§larÄ±nda deplasman taraftarlarÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle yer almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarÄ±nda deplasman taraftarlarÄ± yer almayacak.EÅŸleÅŸmenin iki maçÄ±nda da deplasman taraftarÄ± bulunmayacak. Siyah-beyazlÄ± kulüpten konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"09.03.2017 tarihinde Yunanistan'da oynanacak Olympiakos - BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesi, Yunanistan resmi makamlarÄ±nca UEFA'ya "güvenlik gerekçesiyle maçÄ±n deplasman takÄ±mÄ± taraftarÄ± olmadan yapÄ±lmasÄ±" talebi iletilmiÅŸ, UEFA tarafÄ±ndan her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuÅŸtur. UEFA'dan gelen bu deÄŸerlendirme üzerine BeÅŸiktaÅŸ JK ve Olympiakos kulüpleri, iki takÄ±m arasÄ±nda gerçekleÅŸecek her iki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n da deplasman taraftarlarÄ± olmadan yapÄ±lmasÄ± üzerine mutabakata varmÄ±ÅŸtÄ±r."

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