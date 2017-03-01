FenerbahÃ§e kafilesi Kayseri'de coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

Kupa mÃ¼cadelesinde Kayserispor deplasmanÄ±na konuk olacak FenerbahÃ§e Kayseri'ye gitti

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi. Erkilet HavaalanÄ±'na inen yönetim ve futbolcular, burada bir grup taraftar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.SarÄ±-lacivertli kafileyi karÅŸÄ±lamak üzere havaalanÄ±na gelen bir grup taraftar, Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a destek verirken, bir grup taraftarda 'Yönetim istifa' diye slogan attÄ±. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kalacaklarÄ± otele geçti.Kayserispor ile Fenerbahçe yarÄ±n saat 20.30'da Kadir Has StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.