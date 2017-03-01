Ana Sayfa | SPOR 01/03/2017 19:42

FenerbahÃ§e kafilesi Kayseri'de coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

fenerbahÃ§e

Kupa mÃ¼cadelesinde Kayserispor deplasmanÄ±na konuk olacak FenerbahÃ§e Kayseri'ye gitti

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi. Erkilet HavaalanÄ±'na inen yönetim ve futbolcular, burada bir grup taraftar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.SarÄ±-lacivertli kafileyi karÅŸÄ±lamak üzere havaalanÄ±na gelen bir grup taraftar, Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a destek verirken, bir grup taraftarda 'Yönetim istifa' diye slogan attÄ±. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kalacaklarÄ± otele geçti.Kayserispor ile Fenerbahçe yarÄ±n saat 20.30'da Kadir Has StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Medipol BaÅŸakÅŸehir Akhisar Belediyespor ile berabere kaldÄ±

TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Medipol BaÅŸakÅŸehir sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u konuk etti. MaÃ§, 1-1 berabere bitti.

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisine damga vuran olay

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbide ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±

beÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Olympiakos maÃ§Ä±na gidemeyecek

BeÅŸiktaÅŸ, Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maÃ§larÄ±nda deplasman taraftarlarÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle yer almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±