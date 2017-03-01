Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisine damga vuran olay

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbide ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±

Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1-0 üstünlüÄŸü ile sona eren derbinin yankÄ±larÄ± sürüyor. BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda etkisiz bir performans sergileyen ve sahada kaldÄ±ÄŸÄ± 60 dakika boyunca 0 ÅŸut, 0 kilit pas, 0 top kapma hamlesi ile oynayan Selçuk Ä°nan'a sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar da oyundan çÄ±karken Ä±slÄ±klÄ± protestoda bulundu.

MaçÄ±n üzerinden iki gün geçti ve flaÅŸ bir görüntü ortaya çÄ±ktÄ±. Igor Tudor'um hamlesi ile oyundan çÄ±kan Selçuk Ä°nan, yedek kulübesine gelirken; önce Tudor'un ardÄ±ndan da yedek kulübesindeki tüm futbolcularÄ±n elini sÄ±ktÄ± ancak son sÄ±rada oturan Sabri'nin elini sÄ±kmadÄ±. Selçuk Ä°nan ile Sabri SarÄ±oÄŸlu arasÄ±ndaki bu görüntünün ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, "Selçuk ile Sabri arasÄ±ndaki gerginlik uzun süredir var" ÅŸeklinde fikir birliÄŸine vardÄ±.

BU KRÄ°Z Ä°LK DEÄžÄ°L, SON DA OLMAYABÄ°LÄ°R

Selçuk Ä°nan ile Sabri SarÄ±oÄŸlu arasÄ±ndaki gerginlik aslÄ±nda AralÄ±k ayÄ±nda yaÅŸanan bir olaya dayanÄ±yor. Fenerbahçe maçÄ±ndan sonra Galatasaray YardÄ±mcÄ± Teknik Direktörü Ayhan Akman ile tartÄ±ÅŸan Selçuk Ä°nan, teknik heyetin kararÄ± doÄŸrultusunda kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Selçuk'un kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan flaÅŸ bir iddia gündeme gelmiÅŸ ve teknik heyetle yapÄ±lan toplantÄ±da Sabri'nin "Onlar zaten daha önce beni de yemiÅŸti. Kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmamÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. Herkes yaptÄ±ÄŸÄ± hatanÄ±n bedelini öder" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiltmiÅŸti.

Sabri ile Selçuk arasÄ±ndaki "duvarÄ±n" sÄ±rlarÄ±:

1- Sabri kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±, Selçuk kaptan oldu.

2- Af için Sabri'ye göre Selçuk giriÅŸimde bulunmadÄ±.

3- Aftan sonra Sabri çok istiyordu ama Selçuk kaptanlÄ±ÄŸÄ± iade etmedi.

4- Sabri ilerleyen dönemde " Trabzon çetesi" olduÄŸuna inanÄ±p tepki koydu.

5- Fenerbahçe derbisinde Selçuk, "KaptanlÄ±ÄŸÄ± istiyorsan al" resti çekti.

6- Sabri, ÅŸampiyonluk törenine Selçuk'un son sÄ±rada çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince kriz çÄ±karttÄ±