Ana Sayfa | SPOR 01/03/2017 21:29

Medipol BaÅŸakÅŸehir Akhisar Belediyespor ile berabere kaldÄ±


TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Medipol BaÅŸakÅŸehir sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u konuk etti. MaÃ§, 1-1 berabere bitti.

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir kendi sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u konuk etti. KarÅŸÄ±laÅŸma 1-1 eÅŸitlikle sona erdi.Ev sahibinin golünü 24. dakikada Stefano Napoleoni kaydetti. Akhisar Belediyespor'un golü ise 78. dakikada Ricardo Vaz Te'den geldi.Bu sonucun ardÄ±ndan Akhisar Belediyespor, 5 Nisan'da kendi sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± rövanÅŸ maçÄ± öncesi avantaj elde etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisine damga vuran olay

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbide ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±

fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§e kafilesi Kayseri'de coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

Kupa mÃ¼cadelesinde Kayserispor deplasmanÄ±na konuk olacak FenerbahÃ§e Kayseri'ye gitti

beÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Olympiakos maÃ§Ä±na gidemeyecek

BeÅŸiktaÅŸ, Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maÃ§larÄ±nda deplasman taraftarlarÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle yer almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±