Medipol BaÅŸakÅŸehir Akhisar Belediyespor ile berabere kaldÄ±

TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Medipol BaÅŸakÅŸehir sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u konuk etti. MaÃ§, 1-1 berabere bitti.

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir kendi sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u konuk etti. KarÅŸÄ±laÅŸma 1-1 eÅŸitlikle sona erdi.Ev sahibinin golünü 24. dakikada Stefano Napoleoni kaydetti. Akhisar Belediyespor'un golü ise 78. dakikada Ricardo Vaz Te'den geldi.Bu sonucun ardÄ±ndan Akhisar Belediyespor, 5 Nisan'da kendi sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± rövanÅŸ maçÄ± öncesi avantaj elde etti.