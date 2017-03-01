Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m son noktayÄ± koydu Volkan Demirel kalÄ±yor mu

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile RÄ±dvan Dilmen'in Volkan Demirel hakkÄ±nda konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan file bekÃ§isinin FenerbahÃ§e'de kalmasÄ± kararÄ± verildi.

Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Volkan Demirel'in sonuna kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi sürdüreceÄŸini söyledi.Sezon sonunda sözleÅŸmesi sona erecek olan Volkan Demirel ile yeni kontrat yapÄ±lmayacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Ancak bu iddialar, bizzat baÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan yalanlandÄ±. Fanatik'in haberine göre; Volkan'Ä±n kulübün çocuÄŸu olduÄŸunu söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hiçbir yere gitmiyor. O, bu takÄ±mla bütünleÅŸti. Bu saatten sonra kendisi gitmek istese bile biz bÄ±rakmayÄ±z. Volkan Demirel sonuna kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi sürdürecek" ifadelerini kullandÄ±.35 yaÅŸÄ±ndaki tecrübeli file bekçisi da daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "40 yaÅŸÄ±na kadar Fenerbahçe kalesini korumak istiyorum" demiÅŸti.

KAPTAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR

Volkan Demirel, Krasnodar ile oynanan rövanÅŸ maçÄ±nda sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±. Arka adalesinde 3. derece yÄ±rtÄ±k tespit edilen tecrübeli file bekçisinin tedavisi baÅŸladÄ±. Volkan, takÄ±mla antrenmanlara çÄ±kamÄ±yor ancak buna raÄŸmen arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± kaleci, tesislerde tedavisini yaptÄ±rdÄ±ktan sonra ayrÄ±lmak yerine takÄ±mla vakit geçiriyor. Gaziantep maçÄ± sonrasÄ± da arkadaÅŸlarÄ±na destek veren Volkan Demirel, "Tek sorunumuz motivasyon. Kalitemiz ortada. Her takÄ±m böyle kötü dönemler yaÅŸar. Bir maç kazandÄ±ktan sonra her ÅŸey düzelecek" sözleriyle moral konuÅŸmasÄ± yaptÄ±.