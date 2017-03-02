Ana Sayfa | SPOR 02/03/2017 06:48

Galatasaray FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ertelendi iÅŸte dev derbinin oynanacaÄŸÄ± tarih

Galatasaray FenerbahÃ§e

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak olan Galatasaray FenerbahÃ§e maÃ§Ä± referandum nedeniyle ertelendi

TFF resmi internet sitesinden 16 Nisan 2017'de yapÄ±lacak olan "Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸine Ä°liÅŸkin Halk OylamasÄ±" nedeniyle aynÄ± hafta sonu lig maçlarÄ±nÄ±n bay geçileceÄŸini duyurdu. Buna göre 28.haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

Ä°ÅŸte TFF'nin açÄ±klamasÄ±:

"Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu 24, 25, 26, 27 ve 28. Hafta müsabaka programÄ± belirlendi. 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak olan "Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸine Ä°liÅŸkin Halk OylamasÄ±" nedeniyle aynÄ± hafta sonu liglerde müsabaka oynanmayacak.

Buna göre Spor Toto Süper Ligde 14, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanmasÄ± gereken 28. Hafta müsabakalarÄ±ndan itibaren kalan haftalar bir hafta kaydÄ±rÄ±ldÄ±.

Böylece daha önce 28 MayÄ±s 2017'de biteceÄŸi ilan edilen Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu 4 Haziran 2017'de oynanacak olan 34. Hafta müsabakalarÄ± ile sona erecek."

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