BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÃ¶netim 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± forma hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapÄ±yor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa en yakÄ±n takÄ±m olan BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÄ±z heyecanÄ± ÅŸimdiden baÅŸladÄ±

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftayÄ± 1-0’lÄ±k Galatasaray galibiyetiyle kapatarak 50 puanla zirvedeki yerini koruyan Siyah-BeyazlÄ±lar, bitime 12 hafta kala ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki avantajÄ±nÄ± sürdürmüÅŸtü.

Ligdeki en yakÄ±n takipçisi BaÅŸakÅŸehir’e 4, üçüncü Galatasaray’a 10, dördüncü Fenerbahçe’e ise 12 puan fark atan Kartal’da sezon sonu heyecanÄ± ÅŸimdiden baÅŸladÄ±. Teknik adamÄ±ndan oyuncusuna bütün planlarÄ±nÄ± geçen sezon elde edilen ÅŸampiyonluÄŸu tekrar edip 15. lig zaferini elde etmek üzerine yapan BeÅŸiktaÅŸ’ta yönetim de harekete geçti.

Bu sezon forma satÄ±ÅŸlarÄ±ndan büyük gelir elde eden yönetim, sponsor firmadan, gelecek dönem için ÅŸimdiden 200 bin forma sipariÅŸinde bulundu. 2016-17 dönemi için 400 bin forma bastÄ±ran BeÅŸiktaÅŸlÄ± idareciler, ilk sipariÅŸini 200 bin olarak verdikleri gelecek sezon için toplamda 600 bin formalÄ±k talepte bulunma kararÄ± aldÄ±.

15 Temmuz’da satÄ±ÅŸta

Yönetim, bu ay içerisinde üretimine baÅŸlanacak formalar için sponsor firmaya, ‘amblem bölümünü boÅŸ bÄ±rakÄ±n’ talimatÄ±nÄ± verdi. 3. yÄ±ldÄ±z konusunda aceleci davranmak istemeyen Siyah-BeyazlÄ±lar, 15. ÅŸampiyonluÄŸun garantilenmesi sonrasÄ±nda 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± amblemleri formalarÄ±n üstüne bastÄ±racak. EÄŸer her ÅŸey planlandÄ±ÄŸÄ± gibi giderse BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n göÄŸsünde 3 yÄ±ldÄ±zÄ± bulunan formalarÄ±, 15 Temmuz’da Kartal YuvalarÄ±’ndan satÄ±ÅŸa sunulacak.

‘2 yÄ±ldÄ±zlÄ±nÄ±n tarihi deÄŸeri olacak’

Siyah-BeyazlÄ±lar’Ä±n Kartal YuvalarÄ±’ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican, forma satÄ±ÅŸlarÄ±yla ilgili olarak FANATÄ°K’e özel açÄ±klamalarda bulundu. BaÅŸarÄ±lÄ± yönetici, taraftarlarÄ±n Kartal YuvasÄ± ürünlerine büyük ilgi gösterdiÄŸini belirterek, “Sosyal medya üzerinden baÅŸlatÄ±lan son kampanya sonrasÄ±nda 4 katÄ± ciro yaptÄ±k. TaraftarÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyorum. Bu sezon için 400 bin forma bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Åžimdi elimizde 100 binden oldukça az forma kaldÄ±” ifadelerini kullandÄ±. Mican, “AdÄ±m adÄ±m ÅŸampiyonluÄŸa gidiyoruz. Allah nasip ederse bu sezonki formamÄ±z son 2 yÄ±ldÄ±zlÄ± ekipmanÄ±mÄ±z olacak. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n sezon sonuna kadar bu formalarÄ± da tüketeceklerini düÅŸünüyorum. Son 2 yÄ±ldÄ±zlÄ± formamÄ±z olduÄŸu için tarihi bir deÄŸeri olacak” sözlerini sarf etti.