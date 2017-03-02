Zalgiris FenerbahÃ§e basketbol maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e basketbol takÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta maÃ§Ä±nda bu akÅŸam Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 23 maçtan 15 galibiyet ve 8 maÄŸlubiyetle ayrÄ±lan Fenerbahçe, puan cetvelinde 4. sÄ±rada yer alÄ±yor. Zalgiris Kaunas ise 10 galibiyet, 13 yenilgi ile 10. sÄ±rada bulunuyor. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda oynanan müsabakayÄ± Fenerbahçe, 82-68 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Zalgiris Fenerbahçe basketbol maçÄ± saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Litvanya'nÄ±n Zalgiris Kaunas ekibi ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Zalgirio Arena'da TSÄ° 20.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayÄ±nlanacak.