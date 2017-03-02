Galatasaray 120 bin TL vermemiÅŸti Barcelona talip oldu

Kayserispor'da lisansÄ±nÄ± alan genÃ§ yetenek Emre Demir, Ä°spanya'ya giderek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.

Barcelona'nÄ±n altyapÄ± scout ekibi tarafÄ±ndan uzun süredir takip edilen Kayserispor'un genç yeteneÄŸi Emre Demir, bugün Ä°spanya'ya gitti.Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansÄ± çÄ±kan Emre Demir, hÄ±zÄ± ve yetenekli sol ayaÄŸÄ± ile öne çÄ±kÄ±yor. Barcelona'nÄ±n altyapÄ± tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alÄ±nacak genç oyuncu, beÄŸenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüÅŸmelere baÅŸlanacak. Emre Demir, 3 kez de U14 yaÅŸ Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±nÄ± giyerken, Ä°spanya'ya gitmeden önce BaÅŸkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen YalçÄ±n, Genel Menajer Ali ReÅŸat ÇaÄŸan, futbolcular, yöneticiler, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile vedalaÅŸtÄ±. Kayserispor, Emre Demir'i Mersin 1. Amatör Küme takÄ±mlarÄ±ndan Kuvayi Milliye'den transfer ettikten sonra özel çalÄ±ÅŸmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasÄ±na uÄŸraÅŸ vermiÅŸti. Emre, küçük yaÅŸÄ±na raÄŸmen tecrübe kazanmasÄ± için zaman zaman profesyonel takÄ±m ile idmanlara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Emre Demir daha önce Galatasaray tarafÄ±ndan istenmiÅŸ fakat Kayserispor'un genç yÄ±ldÄ±z için 120 bin Lira istemesi nedeniyle Galatasaray bu transferden vazgeçmiÅŸti.