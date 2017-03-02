Ä°ngiltere'de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± anlattÄ± Bana TÃ¼rk kebabÄ± diyorlardÄ±

Galatasaray'Ä±n efsane futbolcularÄ±ndan Colin-KazÄ±m Ä°ngiltere'de uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karttÄ±.

Ä°ngiltere'ye saygÄ± duyduÄŸunu belirten KazÄ±m, "Ä°ngiltere'ye saygÄ± duyuyorum. Anneme ve babama bir ÅŸey vermedi ancak bize bir platform verdi. Bundan sonrasÄ±, bir ÅŸeyleri yoktan var etmek için anne ve babama, ailelerimize kaldÄ±. Yüzde 95'imiz bunu yapmakta baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Ben ÅŸanslÄ±yÄ±m. Babam ve annemin, bana karÅŸÄ± daha çok sabrÄ± vardÄ± ve hayatÄ±mda bir ÅŸeyler yapabildim ancak birçok kuzenim ve arkadaÅŸÄ±m hapiste veya öldü" ifadesini kullandÄ±.

"AÄžZIMA MUZ KABUÄžU KOYUYORLARDI"

Arsenal tarafÄ±ndan reddedildÄŸi dönemin hayatÄ±nÄ±n en zorlu süreci olduÄŸunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "LondralÄ±yÄ±m ve Bury'ye taÅŸÄ±ndÄ±m. Kültürel olarak hayatÄ±mÄ±n en zorlu taÅŸÄ±nmasÄ±ydÄ±. Orada hiç siyah insan yoktu ve yemekler benim için zordu. Antrenmana gidiyorsunuz orada insanlar ayaÄŸÄ±nÄ±za muz kabuÄŸu koyuyorlar ya da ayakkabÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kesiyorlar. Onlar bunun komik bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸünüyor ama benim babamÄ±n her hafta yeni bir ayakkabÄ± alacak parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda deÄŸillerdi. Haftada 45 pound kazanÄ±yordum. Her hafta yeni ayakkabÄ±lar alamÄ±yordum. AyakkabÄ± baÄŸlarÄ±nÄ±zÄ± kesmek ve pantolonunuzun astarÄ±nda delik açmak gibi ÅŸeyler. BabamÄ±n ne kadar sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±yorlardÄ±. AyakkabÄ±larÄ±mÄ± diÅŸ fÄ±rçasÄ±yla temizliyordum" diye konuÅŸtu.

"BU DÜPEDÜZ IRKÇILIKTI"

KazÄ±m, "Ä°lk önce bunun daha çok bir cahillik olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸtüm Ancak bunun gerçekten Ä±rkçÄ±lÄ±k olduÄŸuna karar verdim çünkü onlar beni dinlemiyordu, halen komik olduÄŸunu düÅŸünüyorlardÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸinizde ise size kötü çocuk diyorlardÄ±" dedi.

"BANA 'TÜRK KEBABI' DÄ°YORLARDI"

Ä°ngiltere'de siyahi olmasÄ±ndan çok, Türk olduÄŸu için Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KazÄ±m, "Bu homofobik ÅŸey, insanlarÄ±n bana Türk kebabÄ± demesiyle baÅŸladÄ±. Türkiye'ye dön, lanet olasÄ± Türk kebabÄ± diye baÄŸÄ±rdÄ±lar. ÖrneÄŸin Pogba ya da Sterling iyi bir maç çÄ±karmazsa derhal onlara yüklenirler. Ancak isim vermeyeceÄŸim, baÅŸka bir oyuncuya olsa bu durum sakince atlatÄ±lÄ±r."Türkiye'de hiç böyle bir problemle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m" diyen KazÄ±m, "Onlar Türkiye'yi, Ä°ngiltere'ye tercih ettiÄŸimi gördüler. Türk Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak unutulmaz anÄ±lar bÄ±raktÄ± bende. Milli takÄ±m için oynarken insanlar beni çok seviyordu ve bu da sevdiÄŸim ÅŸeylerden biriydi. BaÅŸka türlü bir aÅŸktÄ±. Böyle bir ülke için oynamak sizi aÄŸlatÄ±r" diye görüÅŸ bildirdi.

UMUT BULUT SÖZLERÄ°

Geçen sene Coritiba formasÄ±yla gol attÄ±ktan sonra kameralara gidip "Kahrolsun terörizm, Türkiye'yi seviyorum"sözlerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine KazÄ±m, "Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n babasÄ± otobüste patlatÄ±ldÄ±. Umut Bulut, Galatasaray'da ve milli takÄ±mda birlikte oynadÄ±m. BabasÄ± Ankara'da bir otobüste patlatÄ±ldÄ±. ve o tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m en iyi insanlardan biriydi. Bu durum acÄ± verici" dedi.

Kaynak: Ajansspor