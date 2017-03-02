Ana Sayfa | SPOR 02/03/2017 20:31

Galatasaray'da Sneijder krizi

wesley sneijder

GalatasaraylÄ± Wesley Sneijder, akÅŸam yapÄ±lan antrenmanÄ± kendini iyi hissetmediÄŸi iÃ§in yarÄ±da bÄ±raktÄ±

Galatasaray'da Wesley Sneijder, adelesinde aÄŸrÄ± hissetti ve antrenmanÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±.BeÅŸiktaÅŸ yenilgisiyle zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda büyük yara alan Galatasaray'da Wesley Sneijder sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar’Ä±n HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, akÅŸam antrenmanÄ±nda adalesinde aÄŸrÄ± hissetti. HollandalÄ± oyuncu çalÄ±ÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

Ä°lk kontrolleri yapÄ±lan Sneijder’in durumu çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder hakkÄ±nda saÄŸlÄ±k heyetinden detaylÄ± bilgi alacak. HÄ±rvat teknik adama sunulacak rapora göre HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n Pazartesi günü deplasmandaki Antalyaspor maçÄ±nda oynayÄ±p oynayamacaÄŸÄ± belirlenecek.

Galatasaray’da BeÅŸiktaÅŸ derbisinde sarÄ± kart gören Lukas Podolski de Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte ayrÄ±ca sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Serdar Aziz ve maç eksiÄŸi bulunan Koray Günter de kadroda yer almayacak. 

(NTV Spor)

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