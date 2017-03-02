BeÅŸiktaÅŸ'ta Demba Ba ve Caner Erkin sevinci

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular Demba Ba ve Caner Erkin uzun bir aradan sonra takÄ±mla yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci yaÅŸanÄ±yor.Siyah-beyazlÄ±larÄ±n Vodafone Arena'da teknik direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde gerçekleÅŸtirdiÄŸi antrenmana uzun süreli sakatlÄ±klar yaÅŸayan Caner Erkin ve Demba Ba da katÄ±ldÄ±. Bir önceki idmanda bireysel çalÄ±ÅŸan bu iki futbolcu, stattaki antrenmanÄ±n tamamÄ±nda takÄ±mda yer aldÄ±.

Ä°dmanda Necip Uysal ile kaleci Tolga Zengin takÄ±mdan ayrÄ± koÅŸtu.

Antrenman Vodafone Arena'da

BeÅŸiktaÅŸ, antrenmanÄ±nÄ± maçlarÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± Vodafone Arena'da gerçekleÅŸtirdi.FutbolcularÄ±n stattaki BeÅŸiktaÅŸ Müzesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret nedeniyle teknik direktör Åženol GüneÅŸ, antrenmanÄ± BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Vodafone Arena'ya aldÄ±.

NeÅŸeli antrenman

Spor Toto Süper Lig'de en yakÄ±n takipçisinin 4 puan önünde lider bulunan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n antrenmanÄ± oldukça keyifli geçti.Antrenman sÄ±rasÄ±nda futbolcular sÄ±k sÄ±k birbirleriyle ÅŸakalaÅŸtÄ±. Özellikle Ricardo Quaresma ve Caner Erkin'in neÅŸeli tavÄ±rlarÄ± dikkati çekti.