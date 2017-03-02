FenerbahÃ§e kupada avantaj kazandÄ±

Kupa mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e rakibi Kayserispor'u 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

29. dakikada Kayserispor'un hÄ±zlÄ± geliÅŸen ataÄŸÄ±nda, Güray Vural'Ä±n saÄŸ çaprazdan sert ÅŸutunda, kaleci Fabiano meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti.

42. dakikada Fenerbahçe ataÄŸÄ±nda saÄŸ çizgiye inen Åžener ÖzbayraklÄ±'nÄ±n ortasÄ±nda ceza alanÄ±nda Ozan Tufan topa kafayÄ± vurdu. Kaleci Muammer Zülfikar YÄ±ldÄ±rÄ±m, uzanarak direÄŸin dibinde topa sahip oldu.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. SaÄŸ kanattan kazanÄ±lan serbest atÄ±ÅŸÄ± Lens hÄ±zlÄ± kullandÄ±. Bu futbolcunun ceza alanÄ±na gönderdiÄŸi topa altÄ±pasÄ±n önünde Fernandao ayak koydu. MeÅŸin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Fenerbahçe'nin golünün ardÄ±ndan Kayserisporlu oyuncular ve teknik direktör Sergen YalçÄ±n, uzun süre hakeme itiraz etti. MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda yine Fenerbahçe fÄ±rtÄ±nasÄ± vardÄ±. 71'de HÄ±zlÄ± geliÅŸen Fenerbahçe ataÄŸÄ±nda Mehmet Topal'Ä±n pasÄ± ile altÄ±pasa yakÄ±n bir bölgede sol çaprazda topla buluÅŸan Fernandao'nun geliÅŸine yerden çektiÄŸi ÅŸut Kayserispor aÄŸlarÄ±na gitti ve skor 2-0'a geldi.

Ä°kinci golden sonra daha da rahatlayan sarÄ±-lacivertliler, Kayserispor kalesini abluka altÄ±na aldÄ±. BaskÄ± golü getirdi. 76'da Josef'in pasÄ±nda topla buluÅŸan Åžener, çizgiye indi ve ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Moussa Sow'un topla buluÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸan Erkan KaÅŸ, ters bir vuruÅŸla topu kendi filelerine gönderdi.0-3

Maçta baÅŸka gol olmazken Fenerbahçe, 5 Nisan'da oynanacak rövanÅŸ maçÄ± öncesi büyük bir avantajÄ±n sahibi oldu.