Kayseri'de FenerbahÃ§e ÅŸov Kayserispor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶zeti ve golleri izle

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e rakibi Kayserispor'u 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup ederek avantaj saÄŸladÄ±

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda konuk olduÄŸu Kayserispor'u 3-0 yendi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 45+1. dakikada Fenerbahçe aradÄ±ÄŸÄ± golü buldu. SaÄŸ kanattan kazanÄ±lan serbest atÄ±ÅŸÄ± Lens hÄ±zlÄ± kullandÄ±. Bu futbolcunun ceza alanÄ±na gönderdiÄŸi topa altÄ±pasÄ±n önünde Fernandao ayak koydu. MeÅŸin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Fenerbahçe'nin golünün ardÄ±ndan Kayserisporlu oyuncular ve teknik direktör Sergen YalçÄ±n, uzun süre hakeme itiraz etti.

MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±

71. dakikada Fenerbahçe farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Kendi yarÄ± alanÄ±ndan kaptÄ±ÄŸÄ± topla Kayserispor yarÄ± alanÄ±na geçen Fernandao, pasÄ±nÄ± takÄ±m arkadaÅŸÄ± Mehmet Topal'a aktardÄ±. Bu oyuncunun sol kanattan ceza alanÄ±na yerden ortasÄ±nda Fernandao, bekletmeden vuruÅŸunu yaptÄ± ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu: 0-2

76. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taÅŸÄ±dÄ±. De Souza'nÄ±n pasÄ±nda ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan Åžener ÖzbayraklÄ±, saÄŸ köÅŸeden meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± içeriye çevirdi. Kademeye giren Erkan KaÅŸ, altÄ±pas üzerinde ters bir vuruÅŸla topu kendi aÄŸlarÄ±na gönderdi.

83. dakikada Mehmet Topal'la girdiÄŸi mücadelede yerde kalan Deniz Türüç, maça devam edemedi. Kayserispor üç oyuncu deÄŸiÅŸiklik hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için müsabakanÄ±n kalan süresini 10 kiÅŸi oynamak zorunda kaldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸma, Fenerbahçe'nin 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona erdi.

SarÄ±-lacivertli ekip, bu sonuçla nisan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda Ä°stanbul'da oynanacak rövanÅŸ maçÄ± öncesi büyük avantaj elde etti.