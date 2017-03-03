Ana Sayfa | SPOR 03/03/2017 08:16

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§ programÄ±

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Spor Toto SÃ¼per Lig 23. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nÄ± Trabzonspor-Kardemir KarabÃ¼kspor yapacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, profesyonel liglerde haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:

Bugün:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

YarÄ±n:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Aytemiz Alanyaspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-OsmanlÄ±spor (Ülker)

19.00 Kayserispor-KasÄ±mpaÅŸa (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

6 Mart Pazartesi:

19.00 GençlerbirliÄŸi-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 MayÄ±s)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

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