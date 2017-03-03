SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§ programÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig 23. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nÄ± Trabzonspor-Kardemir KarabÃ¼kspor yapacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, profesyonel liglerde haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:
Bugün:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)
YarÄ±n:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Aytemiz Alanyaspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-OsmanlÄ±spor (Ülker)
19.00 Kayserispor-KasÄ±mpaÅŸa (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
6 Mart Pazartesi:
19.00 GençlerbirliÄŸi-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 MayÄ±s)
20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)