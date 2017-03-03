Ana Sayfa | SPOR 03/03/2017 08:22

FenerbahÃ§eli Lens galibiyet sonrasÄ± itiraf etti

Jeremain Lens

Kupa mÃ¼cadelesinde Kayserispor'u maÄŸlup eden FenerbahÃ§e'nin oyuncusu Lens maÃ§ sonrasÄ±nda Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek finali ilk maçÄ±nda Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduÄŸu Kayserispor'u 3-0 maÄŸlup etti.Fenerbahçe'den sezon baÅŸÄ±nda Sunderland'den kiraladÄ±ÄŸÄ± Jeremain Lens, Kayserispor galibiyeti sonrasÄ± sürpriz itiraflarda bulundu.FB TV'ye konuÅŸan Lens, “AslÄ±nda iyi oynamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum ama ÅŸu an içinde bulunduÄŸumuz duruma bakarsak bizim için en önemlisi iyi bir skor almaktÄ±. Ä°ki hafta önce Kayserispor'a bu statta maÄŸlup olmuÅŸtuk ve herkes çok üzülmüÅŸtü. Bu akÅŸam bir ÅŸeyler yapmamÄ±z gerekiyordu. Bu akÅŸamki skoru alÄ±ÅŸ ÅŸeklimiz iyi deÄŸildi ama aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z skor bizim için en önemlisiydi.” Ä°fadelerini kullandÄ±.

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